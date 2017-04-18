نهائي دوري الأبطال يمنع نجوم البرتغال من الاستعداد للقارات

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توصل منتخب البرتغال إلى اتفاق مع منتخب قبرص لعقد لقاء ودي بين المنتخبين في مدينة إشتوريل بالبرتغال، يوم 13 يونيو المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيقام فيه نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يغيب رونالدو وبيبي (ريال مدريد)، أندريه جوميز (برشلونة)، رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند)، جواو موتينيو وبرناردو سيلفا (موناكو)، ريناتو سانشيز (بايرن ميونخ)، عن هذه المباراة إذا ما وصلت أنديتهم إلى المباراة النهائية.

واستقر المنتخب البرتغالي على برنامجه في إطار استعداداته لبطولة كأس القارات المقبلة التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 17 يونيو و2 يوليو عام 2017، كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ضد لاتفيا ضمن تصفيات كأس العالم يوم 9 يونيو المقبل.

ومن بين هذه المباريات، مواجهة المنتخب القبرصي يوم 3 يوينو المقبل في اشتوريل، على الرغم من أن بعض نجومه قد يغيبوا عن هذا اللقاء حال وصول الأندية التي يلعبون لها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام هذا العام على أرضية ملعب مدينة كارديف عاصمة ويلز.

وربما يعاود المدرب البرتغالي، فرناندو سانتوس، الاعتماد على لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، تياجو مينديز الذي خاض 67 مباراة دولية، والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا والتي فازت بها البرتغال، بسبب تعرضه لإصابة تعافى منها الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي سيسافر إلى مدينة كازان الروسية يوم 13 يونيو المقبل لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للقارات أمام المنتخب المكسيكي يوم 18 يونيو.