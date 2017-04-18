أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

نهائي دوري الأبطال يمنع نجوم البرتغال من الاستعداد للقارات

Google+ Print
نهائي دوري الأبطال يمنع نجوم البرتغال من الاستعداد للقارات نهائي دوري الأبطال يمنع نجوم البرتغال من الاستعداد للقارات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توصل منتخب البرتغال إلى اتفاق مع منتخب قبرص لعقد لقاء ودي بين المنتخبين في مدينة إشتوريل بالبرتغال، يوم 13 يونيو المقبل، وهو نفس اليوم الذي سيقام فيه نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد يغيب رونالدو وبيبي (ريال مدريد)، أندريه جوميز (برشلونة)، رافائيل جيريرو (بوروسيا دورتموند)، جواو موتينيو وبرناردو سيلفا (موناكو)، ريناتو سانشيز (بايرن ميونخ)، عن هذه المباراة إذا ما وصلت أنديتهم إلى المباراة النهائية.

واستقر البرتغالي على برنامجه في إطار استعداداته لبطولة كأس القارات المقبلة التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 17 يونيو و2 يوليو عام 2017، كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ضد لاتفيا ضمن تصفيات كأس العالم يوم 9 يونيو المقبل.

ومن بين هذه المباريات، مواجهة المنتخب القبرصي يوم 3 يوينو المقبل في اشتوريل، على الرغم من أن بعض نجومه قد يغيبوا عن هذا اللقاء حال وصول الأندية التي يلعبون لها إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي سيقام هذا العام على أرضية ملعب مدينة كارديف عاصمة ويلز.

وربما يعاود المدرب البرتغالي، فرناندو سانتوس، الاعتماد على لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد، تياجو مينديز الذي خاض 67 مباراة دولية، والذي لم يشارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا 2016 بفرنسا والتي فازت بها البرتغال، بسبب تعرضه لإصابة تعافى منها الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي سيسافر إلى مدينة كازان الروسية يوم 13 يونيو المقبل لخوض أولى مبارياته في كأس العالم للقارات أمام المنتخب المكسيكي يوم 18 يونيو. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
السومه يقترب من تمثيل المنتخب السوري

السومه يقترب من تمثيل المنتخب السوري

القاهرة أبو ظبي: الخطيب يسترجع ذكرياته مع اصابات الملاعب في الأهلي والمنتخب

القاهرة أبو ظبي: الخطيب يسترجع ذكرياته مع اصابات الملاعب في الأهلي والمنتخب

اتجاه لاستبعاد كريم حافظ من المنتخب الوطني

اتجاه لاستبعاد كريم حافظ من المنتخب الوطني

حازم إمام: ميدو مرشح لتدريب المنتخب الأولمبي

حازم إمام: ميدو مرشح لتدريب المنتخب الأولمبي