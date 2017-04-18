بايرن ميونخ: الريال يؤمن بالفوز في أسوأ الظروف

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أكد مايكل ريشكه، المدير التقني بنادي بايرن ميونيخ الألماني، أن فريق ريال مدريد لديه عدة لاعبين يمكنهم صناعة الفارق في المباريات الكبيرة ويمتلكون عقلية خاصة جداً، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لصحيفة "El Pais" الإسبانية، اليوم الثلاثاء.

وقال المدير التقني بنادي بايرن ميونيخ "مدريد لديهم عدة لاعبين يمكنهم صناعة الفارق في المباريات الكبيرة وعقلية خاصة جداً، فهم لديهم ثقة في أنفسهم لدرجة أنهم يؤمنون بالفوز حتى في أسوأ الظروف، ولديهم الروح الألمانية وعندما يفشل معهم كل شيء يأتي راموس ويسجل هدفًا".

وأضاف مايكل ريشكه " توني كروس، لاعب خط وسط ريال مدريد هو الجليد، وأليكس فيدال، متوسط ميدان بايرن ميونخ هو البركان، وكروس رجل استراتيجية بينما فيدال مُقاتل، وكروس وفيدال لاعبين من المستوى العالمي لكن لا يمكن المقارنة بينها أبداً".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستقبل اليوم الثلاثاء نظيره بايرن ميونيخ على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تمكن الفريق الملكي من تحقيق فوز ثمين في لقاء الذهاب في ألمانيا بنتيجة 2-1.