رسميًا.. الاتحاد السعودي يعلن تطبيق تقنية الفيديو

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أعلن عادل عزت رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم اليوم عن استخدام تقنية الفيديو في مباريات دوري جميل للمحترفين بداية من الموسم المقبل لضبط الأخطاء التحكيمية.

وصرح عادل عزت في مؤتمر صحفي اليوم: "الموسم الرياضي المقبل سنطبق تقنية الفيديو بشكل كامل وسنستغني عن الحكام الأجانب".

كما قال الإنجليزي مارك كلاتينبيرج المشرف على تطوير التحكيم: "تقنية الفيديو ستكون لدى الحكم الرابع ولن نسمح للمدرب أو الرئيس أو اللاعبين بمشاهدة الحالات".

وكانت تقنية الفيديو قد استخدمت للمرة الأولى في لقاء ودي بين فرنسا وإيطاليا، ومن ثم في لقاء آخر بين ألمانيا وإيطاليا في العام الماضي، وكذلك في كأس العالم للأندية في ديسمبر 2016.

وتعد هذه ثانيةَ الخطوات الكبرى ضمن توجه كرة القدم إلى التكنولوجيا، بعد اعتماد تكنولوجيا خط المرمى من عام 2012 واستخدامها بنجاح في مونديال 2014.

والحالات الخمس ذات الأهمية التي سيتم تقييمها هي: تسجيل الهدف، البطاقة الحمراء، ركلة الجزاء، خطأ بتحديد الهوية، التسلل .