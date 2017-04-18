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الزمالك يحرر محضر إثبات حالة

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الزمالك يحرر محضر إثبات حالة الزمالك يحرر محضر إثبات حالة

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قال خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، إن الجهاز الفني واللاعبين يتواجدون حاليا في ملعب بتروسبورت، مشيرا إلى أنه سيحرر محضر إثبات حالة للحفاظ على حقوق النادي.

وأكد جلال أن الفريق سيخوض مرانه اليوم بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء غد الأربعاء.

وأوضح مدير الكرة بالزمالك، أن الفريق جاهز لمواجهة الجيش و قادر على العودة للانتصارات مرة أخرى بعد سلسلة من الهزائم في الدوري العام.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في الثامنة مساء الأربعاء، على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الثاني من مسابقة الدوري الممتاز.

وشهد بطولة الدورى خلال الايام الماضية أزمة كبيرة بعد إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباراة الزمالك والمقاصة يوم الأحد الماضي وتمسك الزمالك بعدم خوض اللقاء وهو ما اعتبرته لجنة المسابقات بالجبلاية انسحابا وتم احتساب نتيجة اللقاء لصالح المقاصة.

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التحرير

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