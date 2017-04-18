أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت

Google+ Print
بالصور.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت بالصور.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

توافد لاعبو نادى الزمالك، على استاد بتروسبورت، من أجل خوض مرأن الفريق المقرر له اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادت الفريق الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش، غدًا الإربعاء، المؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الاستاد البترولى، على أن يحرر مسئولو النادى محضر إثبات حالة بشأن التواجد فى بتروسبورت.

الجدير بالذكر أن الزمالك لم يذهب لخوض مباراته أمام المقاصة والتي كان من المقرر إقامتها الاحد اعتراضا على عدم تأجيل المباراة إلى الثلاثاء، واعتمدت لجنة المسابقات خسارة الفريق الأبيض بنتيجة 2-0.

الزمالك يصل لبتروسبورت

فريق الزمالك يصل لبتروسبورت

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الأمن يفتش عن الألغام في مزارع شمال سيناء

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

الرصد البيئي: 4 آلاف و250 طنا حجم مخلفات الإسكندرية في شم النسيم

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى

غدا.. سرادق عزاء جماعي لشهداء كنيسة مارجرجس باستاد طنطا الرياضى