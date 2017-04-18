بالصور.. لاعبو الزمالك في بتروسبورت

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توافد لاعبو نادى الزمالك، على استاد بتروسبورت، من أجل خوض مرأن الفريق المقرر له اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادت الفريق الأبيض لخوض مباراة طلائع الجيش، غدًا الإربعاء، المؤجلة من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك، مرانه مساء اليوم، على الاستاد البترولى، على أن يحرر مسئولو النادى محضر إثبات حالة بشأن التواجد فى بتروسبورت.

الجدير بالذكر أن الزمالك لم يذهب لخوض مباراته أمام المقاصة والتي كان من المقرر إقامتها الاحد اعتراضا على عدم تأجيل المباراة إلى الثلاثاء، واعتمدت لجنة المسابقات خسارة الفريق الأبيض بنتيجة 2-0.