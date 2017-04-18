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باسم علي ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات إضافية لـ«إكرامي»

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باسم علي ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات إضافية لـ«إكرامي» باسم علي ينتظم في مران الأهلي.. وتدريبات إضافية لـ«إكرامي»

التحرير

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كتب - أحمد الخولي وأحمد سعيد

انتظم باسم علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالتدريبات الجماعية، على هامش مران الفريق الجماعي، والذي يشهده ملعب مختار التتش، بالجزيرة.

وكان الظهير الأيمن للقلعة الحمراء، تغيب عن مواجهة أسوان الماضية، والتي انتهت بفوز الأهلي، بهدفين دون رد، بسبب تواجده بالأراضي ، لأداء عمره.

كما أدي شريف اكرامي، حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاهلي، ادى تدريبات بدنية اضافية بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق اليوم الثلاثاء

وقام إكرامي بالجري حول الملعب بمفرده لأكثر من 15 دقيقة بعد انتهاء فترة الجري للحراس.

واستئنف الاهلي تدريباته اليوم بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين امس عقب نواجهة اسوان يوم الاحد الماضي، استعدادا لمواجهة طنطا المقرر لها يوم 24 Yبريل الجاري ضمن الجولة 25 بالدوري.

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التحرير

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