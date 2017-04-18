فيديو| دراسة حكومية: الرجال يكذبون 1200 مرة شهريًا.. وخبيرة نفسية: «الستات أكتر»

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قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في دراسة له إن الرجال يكذبون في الشهر الواحد 1200 كذبة، في حين تكذب المرأة 728 كذبة فقط.

وعلقت الدكتورة رشا الجندى، الخبيرة النفسية، على هذه الدراسة، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، موضحة أن هذه الدراسة خطأ فالسيدات تكذب بشكل أكثر لتجمل الواقع، فهي دبلوماسية وتحاول التعامل مع الأمور.

وتابعت: "من لا يكذب إطلاقا لديه جمود في التفكير، فهم يتعاملون مع كافة الأمور بجدية وذلك يمثل مشاكل نفسية لهم، وبيعملوا من كل حاجة موضوع ويتعبوا نفسهم".