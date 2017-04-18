البدري فرغلي: من صنعوا أزمة المعاشات منذ 11 سنة مازالوا في مناصبهم

التحرير

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قال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن النقابة العامة لأصحاب المعاشات لا تعبر إلا عن وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، ويتحدثوا باسمها، معقبًا: "دول بتوع الوزيرة"، واتهمهم بـ"التواطؤ" مع المسئولين في وزارتي المالية والتضامن؛ لعدم فتح ملف فوائد أموال المعاشات لدى الحكومة منذ عام 2006 وحتى الآن.

وهاجم فرغلي، في تصريحات لـ"التحرير"، ما صرحت به النقابة عن أن حجم أموال أصحاب المعاشات لدى الحكومة يقدر بـ 664 مليار جنيه، منوهًا بأن أموالهم وصلت لتريليون جنيه، أساسها يرجع لمبلغ 162 مليار جنيه لدى الخزانة العامة منذ عام 2006 لم يتم سداد فوائدها حتى الآن، أما باقي الأرقام بالمبلغ عبارة عن مليارات لدى الحكومة تقدر بفائدة 8% وأخرى بـ 9% على صكوك تسمى صكوك تداول، وأخرى باسم سندات الخزانة العامة، رغم أن هذه الفوائد أقل من التي تمنحها البنوك على مثل هذه الصكوك والسندات.

وتساءل فرغلي غاضبًا: "لماذا يتم التعامل مع أموالنا بهذه الطريقة؟، ولماذا لم تتم محاسبة من تسببوا في أزمة أموالنا منذ أكثر من 10 سنوات؟"، متابعًا: "إذن التواطؤ الموجود بين وزيرة التضامن وأنصارها داخل هيئة التأمينات بيتم على حساب أموالنا، وكل أرقامهم اللي بيتكلموا عنها من غير فوائد، وكل من تسببوا في أزمتنا مازالوا في مناصبهم حتى الآن، وبالتالي فلن نجد حلًا، ولا يوجد مسئول واحد في هذه الحكومة يعرف حقيقة ما حدث لأموال التأمينات والمعاشات".

فرغلي أكد أن مطلبهم الأساسي هو تشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق مع المسئولين بالمالية والتضامن والخزانة العامة فيما حدث لأموالهم منذ عام 2006، وتحقق معهم أيضًا لإظهار المستندات والوثائق التي تؤكد صحة موقفهم واتهاماتهم للمسئولين بالتقصير والتفريط في حقوقهم المالية لديهم.

واختتم فرغلي: "حتى الآن لم يتحرك أحد، ونحن اتحاد أصحاب المعاشات، لنا مطالب قانونية ودستورية، وننتظر حكم محكمة القضاء الإداري في قضية الاتحاد لاستعادة قيمة الـ 80% من العلاوات على السنوات، وكمان الجنيه بتاعنا بقى قيمته خمسين قرش، ووصلنا لمرحلة إن عندنا ناس مش لاقية تجيب العلاج".

وكان إبراهيم أبو العطا أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، ذكر في تصريحات خاصة، أن الدولة تصرف مبلغ 115 مليار جنيه سنويا مقابل مستحقات المعاشات، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية مع الأجور الهزيلة التي كان يتم حساب الأجر التأميني وفقًا لها، وليس على الأجر الشامل الذي تقاضاه العامل في نهاية مدة عمله.

كما أشار إلى حجم أموالهم لدى الحكومة وهي 664 مليار جنيه، وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء، جزء منها في صورة أذون خزانة بقيمة 324 مليار جنيه تصرف فائدتها بنسبة 9% سنويا، وأن النقابة العامة اجتهدت لرفع هذه النسبة بعد أن كانت 7% فقط ، وجزء لدى وزارة المالية ، وجزء آخر لدى بنك الاستثمار.