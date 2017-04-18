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برلمانى يطالب وزير التموين بعرض خطته لتوفير السلع في رمضان

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برلمانى يطالب وزير التموين بعرض خطته لتوفير السلع في رمضان برلمانى يطالب وزير التموين بعرض خطته لتوفير السلع في رمضان

التحرير

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طالب النائب مجدى بيومى، عضو مجلس النواب، بحضور  وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، إلى مقر البرلمان، لعرض خطة الوزارة لتوفير السلع خلال شهر رمضان الكريم.

وقال بيومى، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن استهلاك المواطنين للسلع الغذائية يتضاعف خلال هذا الشهر؛ لذلك يجب على وزارة التموين أن تعلن خطتها لتوفير السلع وآليات تنفيذ هذه الخطة، لافتًا إلى أن ليست مطالبة بتوفير السلع فقط، ولكن لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، في ظل توحش التجار وتصاعد الأسعار بشكل يومي.

وأشار إلى وجود قصور في الدور الرقابي على الأسواق، مناشدًا وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، توجيه فرق وحملات من مباحث التموين، لشن حملات مكثفة ومتواصلة على الأسواق المختلفة لضبط المخالفين.

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التحرير

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