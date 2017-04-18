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الطماوي: سننظر باحترام لتعديلات مجلس الدولة على «الهيئات القضائية»

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الطماوي: سننظر باحترام لتعديلات مجلس الدولة على «الهيئات القضائية» الطماوي: سننظر باحترام لتعديلات مجلس الدولة على «الهيئات القضائية»

التحرير

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قال النائب إيهاب الطماوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، «إنه سيتم النظر بعين الاحترام لرأي قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون الهيئات القضائية»، مضيفا أن اللجنة ستناقش تلك الملاحظات بجدية كاملة، وبعدها يكون هناك تقرير يشمل رد ورأي البرلمان، والكلمة الأخيرة ستكون للجلسة العامة لمجلس النواب بعدها.

ورفض الطماوي في تصريحات لـ«التحرير»، تقديم تصور أو سيناريو مسبق بشأن مصير القانون الذي آثار حفيظة القضاة، مضيفًا: «لا يمكن التكهن بمصير محدد أو شأن نهائي وأن البرلمان لا تحركه مصالح شخصية، وإنما المصلحة الوطنية التي سيسر وفقا لها أيا ماكانت التبعات».

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التحرير

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