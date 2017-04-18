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رئيس «النواب» يلتقي وفدًا من البرلمان العراقي

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رئيس «النواب» يلتقي وفدًا من البرلمان العراقي رئيس «النواب» يلتقي وفدًا من البرلمان العراقي

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استقبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمكتبه اليوم الثلاثاء، رئيس التحالف الوطني بالبرلمان العراقي عمار الحكيم، والوفد المرافق له؛ لبحث تطورات الأوضاع على الساحة العراقية، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وفقا لبيان للمجلس.

وأضاف البيان، أنه وصل مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، عمار الحكيم على متن طائرة خاصة قادمة من بغداد في زيارة للقاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح ، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزيـر الخارجية، في مقر وزارة الخارجية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثاني تلبية لدعوة رسمية.

وأوضح أنه تأتي الزيارة إلى ضمن جولة تشمل عددا من دول المغرب العربي؛ لإطلاع القادة العرب على مجريات العملية السياسية في العراق والحرب على الإرهاب، والتحديات المشتركة التي تواجه المنطقة.

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