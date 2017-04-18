"أمن الشرقية" ترسل أوراق تصويت انتخابات "أبو كبير" للفحص القضائي

الشرقية - فاطمة الديب:

أرسلت مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، استمارات تصويت جميع مرشحي الانتخابات التكملية المقررة في الدائرة السابعة، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، على مقعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى محكمة القضاء الإداري؛ لفحصها بناءً على طلب المستشار عاطف المسلمي رئيس محكمة القضاء الإداري بالزقازيق.

جاء ذلك بناءً على الطعن المُقدم من المُرشح الخاسر "نبيل عسكر"، والذي تقدم بطعنه لتضرره من خرق بعض المرشحين فترة الصمت الانتخابي، مدعيًا أن أنصار بعض المرشحين وزعوا رشاوى مالية أمام اللجان.

وأكد عسكر، في طعنه، على وجود تزوير بصناديق الانتخاب في اللجان أرقام "16، و25، و27، و53، و57، و65، و103، و110، و111، و116"، مطالبًا بإعادة فرزها "كعينة" ومضاهاتها بمحاضر الفرز.

كانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية للدائرة السابعة بمحافظة الشرقية، ومقرها مركز ومدينة أبو كبير، أعلنت نتيجة فرز صناديق الاقتراع للجان الانتخابية بالدائرة، والبالغ عددها 128 لجنة انتخابية، حيث أشارت النتائج إلى الاحتكام إلى جولة إعادة بين كل من الدكتور محمد حبيب، والشيخ صبري عبادة.

وحصل "حبيب" على 12 ألفًا و748 صوتًا، فيما حصل "عبادة" على 12 ألف و453 صوتًا.