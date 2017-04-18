أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

Google+ Print
محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

مصراوي Masrawy

المهندس شريف حبيب

بنى سويف - أ ش أ: 

تفقد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها والتي بدأها بمتابعة سير الأعمال بمشروع إنشاء مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة بكورنيش النيل وذلك في حضور مسؤولي التنفيذ من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

واطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ واستمع من القائمين على الأعمال لما تم إنجازه والمراحل والخطوات التنفيذية القادمة حيث تشهد هذه المرحلة تنفيذ أعمال تشطيبات ودهانات لمكونات المبنى المختلفة تمهيدا لتسليم المبنى في التوقيتات المحددة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل في مشروع محور المستشار عدلي منصور من البر الغربي لمتابعة الموقف التنفيذي، حيث أفاد مسؤولو التنفيذ أنه منذ بداية العمل في مطلع مارس الماضي تم تنفيذ 76 خازوقًا بإجمالي أطوال 1900 متر طولى خوازيق، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وتكسير عدد 4 محاور كاملة.

وفي إطار المتابعة اليومية لمراحل تنفيذ المشروع تفقد المحافظ، سير الأعمال بالبر الشرقي، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 خازوقا للكوبري فيما يجرى استكمال التمهيداًت المطلوبة لتنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية اللازمة للبدء في المراحل الهندسية التالية لإنشاء المحور.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 معلومات في ذكرى الموسيقار الراحل حسن أبو السعود

10 معلومات في ذكرى الموسيقار الراحل حسن أبو السعود

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ