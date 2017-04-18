محافظ بني سويف يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

بنى سويف - أ ش أ:

تفقد محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها والتي بدأها بمتابعة سير الأعمال بمشروع إنشاء مبنى الديوان العام الجديد للمحافظة بكورنيش النيل وذلك في حضور مسؤولي التنفيذ من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة.

واطمأن المحافظ على معدلات التنفيذ واستمع من القائمين على الأعمال لما تم إنجازه والمراحل والخطوات التنفيذية القادمة حيث تشهد هذه المرحلة تنفيذ أعمال تشطيبات ودهانات لمكونات المبنى المختلفة تمهيدا لتسليم المبنى في التوقيتات المحددة.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد سير العمل في مشروع محور المستشار عدلي منصور من البر الغربي لمتابعة الموقف التنفيذي، حيث أفاد مسؤولو التنفيذ أنه منذ بداية العمل في مطلع مارس الماضي تم تنفيذ 76 خازوقًا بإجمالي أطوال 1900 متر طولى خوازيق، بالإضافة إلى الانتهاء من حفر وتكسير عدد 4 محاور كاملة.

وفي إطار المتابعة اليومية لمراحل تنفيذ المشروع تفقد المحافظ، سير الأعمال بالبر الشرقي، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 خازوقا للكوبري فيما يجرى استكمال التمهيداًت المطلوبة لتنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية اللازمة للبدء في المراحل الهندسية التالية لإنشاء المحور.​