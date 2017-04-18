مَن هم أكبر المُعمرين في العالم؟ (رسم بياني)

مصراوي Masrawy

كتبت- رنا أسامة:

نشرت وكالة "فرانس برس" رسمًا بيانيًا يرصد أكبر المُعمّرين في العالم، استنادًا إلى بيانات من مجموعة أبحاث علم الشيخوخة.

فيوليت براون:

وتُعد الجامايكية "فيوليت براون"، 117 عامًا، المُعمّرة الأكبر في العالم وأكبر شخص مُسجّل حاليًا على وجه الأرض، بحسب مجموعة جيرونتولوجي البحثية.

وكتب رئيس وزراء جامايكا، أندرو هولنيس على حسابه على موقع تويتر "أكبر شخص على وجه الأرض هي الجامايكية فيوليت براون، التي وُلِدت في 10 مارس من عام 1900. هنيئًا فيوليت."

إيما مورانو:

وعاشت الإيطالية إيما مورانو، المُلقّبة بـ "عميدة سن البشرية" أكثر من 110 سنوات، حتى توفيت عن عمر يناهز الـ 117 عامًا، السبت الماضي.

وولدت مورانو في 29 نوفمبر 1899، قبل أربعة أعوام من قيام الأخوين رايت بأول عملية تحليق في السماء بطائرة. وعاشت 117 عامًا و137 يومًا، وامتدت حياتها طويلًا لتشهد ثلاثة قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

جان كالمان:

توفيت الفرنسية جان كالمان عن عُمر يناهز الـ 122 عامًا في عام 1997.

ووفقًا لجريدة "الحياة" اللندنية، فقد وُلدت كالمان في مدينة "آرل" الفرنسية في 21 فبراير 7581، أي قبل 13 سنة من وصول فنسنت فان جوخ إلى فرنسا. وهي من عائلة ثرية، وعايشت 25 رئيسًا للجمهورية وحضرت الحربين العالميتين والثورة الصناعية.

وفي العام 1990، عند بلوغها الـ 115 عام تقريبًا، تعرضت كالمان إلى حادث تسبّب في كسر إحدى عظام فخذها ومرفقها، غير أن هذا لم يؤثر على رغبتها في الحياة ونشاطها الدؤوب.

جيرويمون كيمورا:

توفي الياباني جيرويمون كيمورا، الذي كان يُعد أكبر رجل على قيد الحياة وأكبر رجال العالم سنًا، لأسباب طبيعية في عام 2203 عن عُمر ناهز الـ 116 عامًا، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وذكرت موسوعة جينيس، كان كيمورا أول رجل في التاريخ يعيش 116 عامًا.

وبحسب سكاي نيوز، أصبح كيمورا أكبر رجل حي على الإطلاق في الثامن والعشرين من ديسمبر 2012 عندما بلغ من العمر 115 عامًا و253 يومًا، فحطم الرقم القياسي العالمي السابق المسجل باسم كريستيان مورتينسن، المهاجر الدنماركي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الذي عاش بين العامين 1882 و1998.