ما هو المرحاض الأكثر نظافة في الحمامات خارج المنزل؟

كتب - هشام عواض:

خلال تواجدنا خارج المنزل، والتجول في المراكز التجارية والحدائق والمطاعم، قد نضطر إلى الذهاب إلى الحمام لقضاء الحاجة، لكن على الرغم من نظافة المكان إلا أننا قد نجد الحمام ليس نظيفًا بالدرجة الكافية.

وفي هذه اللحظة نحتار في ايجاد المرحاض الأكثر نظافة، حتى بالجراثيم والبكتريا ضارة والأمراض، وهناك طريقة بسيطة وسهلة نجد بها بسهولة المراض الأكثر نظافة، بحسب موقع "evening telegraph".

قال الدكتور مهميت أوز، في موقع "Sharecare"، إن معظم الناس يبحثون عن بعض الخصوصية في الحمامات العامة، وهذا ما يدفعهم إلى تجنب استخدام أول مرحاض، واختيار الآخر الأبعد عن الباب، ولهذا السبب عادة ما يكون أول مرحاض هو الأقل تلوثًا، ويحتوي على نسبة أقل من الجراثيم والبكتيريا.

ومن جهة أخرى، فقد أجرت "new york magazine"، دراسة تحليلية في نفس الأمر، ووجدت أن النساء عادة ما يفضلن استخدام آخر مرحاض في الحمامات العامة، على عكس الرجال الذين يستخدمون المرحاض الأول قرب الباب بشكل أكبر.

وكشفت الدراسة أن هذا يعني أن على المرأة التي ترغب بتجنب المراحيض الأكثر تلوثًا اختيار المرحاض الأول قرب الباب، على عكس الرجال الذين يفضل أن يختاروا المراحيض البعيدة عن الباب.