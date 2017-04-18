"عاهرة على سرير الملك" تثير أزمة في جلسة المتهمين باغتيال النائب العام

سمر العشري

اعترض ممثل النيابة العامة على وصف دفاع المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات، الطب الشرعي بأنه "عاهرة على سرير الملك".

جاء ذلك خلال جلسة محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، للاستماع إلى مرافعة الدفاع بمحاكمة 67 متهمًا، بينهم 51 محبوسا، باغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وكان دفاع المتهمين وقع في هذا الوصف حينما دفع بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بحالة المجني عليه.

وطلب ممثل النيابة إثبات وصف الدفاع في محضر الجلسة، لحين إخطار رئيس مصلحة الطب الشرعي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما طالب الدفاع تعقيبا على ما قرره ممثل النيابة العامة، أنه تعرض للتهديد، وخائف من أن النيابة العامة تحريك دعوى ضده. فقال له رئيس المحكمة: "انت في حماية القانون ولا تخاف".

يواجه المتهمون عدة تهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

المصدر : دوت مصر

شبكةعيونالإخبارية

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