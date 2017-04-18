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محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعيةمحافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية

محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (2)محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (2)

محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (3)محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (3)

محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (4)محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (4)

محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (5)محافظ المنيا يلتقي أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية (5)

المنيا - ريمون الراوي:

التقي عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية، حيث ناقش سبل الارتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية، حتى يتم استكمال كافة مراحلها لتكون نموذجًا حيًّا يحتذى به بين المناطق الصناعية بمحافظات .

وقال المحافظ في بيان: "إن تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة".

واستمع المحافظ لمطالب المستثمرين والتي تمثّلت في توفير مياه شرب نقيه واستكمال تمهيد الطرق بين مصانع المنطقة وعقد لقاءات دورية مع أعضاء الجمعية وزيارة عدد من المصانع بالمنطقة.

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