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الفريق حجازي يغادر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة

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الفريق حجازي يغادر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة الفريق حجازي يغادر إلى ألمانيا لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة

مصراوي Masrawy

فريق محمود حجازي

كتب- مصطفى المنشاوي:

غادر الفريق محمود حجازي​، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، القاهرة، اليوم الثلاثاء، متوجهاً إلى ألمانيا، لحضور مؤتمر رؤساء أركان الدفاع الأفارقة، المزمع عقده بمدينة شتوتجارت الألمانية.

ويزور حجازي، ألمانيا بدعوة من الفريق أول، توماس ولدهاوزر قائد القيادة الإفريقية الأمريكية.

من المقرر أن يستمر المؤتمر فى الفترة من الثامن عشر حتى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات على صعيد التعاون العسكرى بين الدول المشاركة فى ضوء تطورات الأوضاع على الساحة الإفريقية.

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