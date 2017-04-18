بالصور- وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

كتب- طه عبيد:

تفقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، الثلاثاء، مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على الحركة داخل صالات السفر والوصول، والخدمات المقدمة للمسافرين والاطمئنان علي سير العمل ورحلات عودة السياح بعد إجازة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تضمنت الجولة تفقد صالات السفر والوصول ومحيط المطار، واستعرض فتحي الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، وكذلك الإطلاع على أحدث الكاميرات الرادارية التى تم تركيبها مؤخراً على الأسوار الخارجية للمطار.

رافق الوزير في جولته الطيار محمد سلام، رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ.