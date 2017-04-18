أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بالصور- وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (1)وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (1)

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (2)وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (2)

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (3)وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ (3)

كتب- طه عبيد:

تفقد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، الثلاثاء، مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على الحركة داخل صالات السفر والوصول، والخدمات المقدمة للمسافرين والاطمئنان علي سير العمل ورحلات عودة السياح بعد إجازة عيد القيامة المجيد وأعياد الربيع.

تضمنت الجولة تفقد صالات السفر والوصول ومحيط المطار، واستعرض فتحي الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار، وكذلك الإطلاع على أحدث الكاميرات الرادارية التى تم تركيبها مؤخراً على الأسوار الخارجية للمطار.

رافق الوزير في جولته الطيار محمد سلام، رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
10 معلومات في ذكرى الموسيقار الراحل حسن أبو السعود

10 معلومات في ذكرى الموسيقار الراحل حسن أبو السعود

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ