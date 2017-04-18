​بالصور- وزير الصحة يحضر أول اجتماع لمجلس إدارة هيئة التدريب الإلزامي

كتب - أحمد جمعة:

حضر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجلس إدار الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة.

وقال وزير الصحة إن هيئة التدريب الإلزامي تمثل حلم للمصريين في مجال الصحة ومجال التعليم الطبي، مضيفًا: "لأول مرة في مصر يكون هناك هيئة للتدريب الطبي مصرية تشمل جميع القطاعات المعنية بالطب".

وأضاف الوزير- في كلمته- : "للأسف إحنا متأخرين في هذا المجال ويسبقنا جميع دول العالم"، مسترشدًا بأن الدول العربية بها هيئات لتدريب الأطباء كالسعودية التي بها هيئة لتدريب الأطباء منذ 2007، فضلا عن البحرين والإمارات والكويت.

وأكد وزير الصحة أنه لا يمكن أن تكون لمصر الريادة في المجال الطبي إلا بالريادة في التدريب والتعليم الطبي المستمر ، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هيئة التدريب ترجع إلى الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، موضحًا أنه تم عرض الفكرة على مجلس الوزراء عام 2008 وتم رفضها نظرا لعدم وجود اعتماد مالي بالموازنة العامة للدولة.

وأضاف انه تم عرض الفكرة مرة أخرى عندما تولى حقيبة وزارة الصحة على مجلس الوزراء في فبراير 2016، وتم الموافقة عليها وإصدار قرار مجلس الوزراء بانشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى رقم 210 لسنة 2016.