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رسم بياني: عمليات بحث في أمريكا عن رجل بث جريمة قتل على فيسبوك

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رسم بياني: عمليات بحث في أمريكا عن رجل بث جريمة قتل على فيسبوك رسم بياني: عمليات بحث في أمريكا عن رجل بث جريمة قتل على فيسبوك

مصراوي Masrawy

القاهرة- (مصراوي):

نشرت وكالة "فرانس برس" رسما بيانيا لعمليات البحث التي تقوم بها الشرطة الأمريكية، للعثور على الرجل الذي بث جريمة قتل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت فرانس برس عن المشتبه به إنه "خطير ومسلح".

وكان المشتبه به والمعروف باسم ستيف ستيفينز، نشر مقطع يستعرض فيه جريمة قتل نفذها بنفسه، إذ أطلق النار على رجل مسن يدعى روبرت جودوين، 74 عاما، وهو عائد إلى بيته بعد تناوله الغداء في عيد الفصح بعد ظهر الأحد، بحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ونقلت بي بي سي عن محققين في ولاية أوهايو الأمريكية، أن المسلح لا يزال ذلك الرجل طليقا وقد يكون في أي مكان في الولايات المتحدة. 

وقال ستيفينز، في مقطع فيديو آخر نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنه قتل 13 شخصا، وهدد بقتل المزيد.

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مصراوي Masrawy

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