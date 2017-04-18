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بدء تنفيذ إجراءات تشغيل مشروعات الصرف الصحي ببني سويف

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بدء تنفيذ إجراءات تشغيل مشروعات الصرف الصحي ببني سويف بدء تنفيذ إجراءات تشغيل مشروعات الصرف الصحي ببني سويف

مصراوي Masrawy

اجتماع محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
عقد المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا، مع مسؤولي مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من التنفيذيين المعنيين لبحث تذليل كافة العوائق التي تواجه تشغيل عدد من مشروعات الصرف الصحي المنتهية بعددٍ من قرى المحافظة.
 
وناقش الاجتماع، إنهاء الخطوات الإجرائية والفنية اللازمة لدخول هذه المحطات الخدمة، وتحقيق الهدف من تنفيذها، وتخفيف العبء عن أهالي هذه القرى الذين يعانون من مشكلة الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية.
 
 وأكد محافظ بني سويف خلال الاجتماع على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، والعمل جميعًا من خلال فريق عمل واحد وللصالح العام، وتوفير الخدمة الجيدة للمواطنين بالقرى، ولضمان الاستفادة من الاستثمارات التي ضخّتها في هذا القطاع الحيوي الذي يتعلق بحياة المواطن اليومية والأساسية.

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