''الرقابة الإدارية'' تشن حملة على شركات السياحة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - أحمد عوض:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بالبحر الأحمر، حملة على شركات السياحة تضمنت فحص تراخيص العمل بهذه الشركات ومتابعة إجراءات الحج والعمرة، وتحصيل الأسعار بالجنيه المصري.

شملت الحملة، التأكد من مراجعة إيصالات التحصيل بشركات السياحة ومراجعة دفتر اليومية، المثبت به جميع المبالغ المحصلة، ومراجعة الخزينة لاستبيان وجود عملة أجنبية من عدمه، وفى حالة وجودها يجرى استبيان مصدرها.

كما تضمنت الحملة، التأكد من وجود لافتة باسم الشركة المعتمد من الوزارة معلقة على المبنى المتواجد به المقر، والتأكد من التزام الشركة بإبراز الرخصة بمكان ظاهر بمدخل الشركة، وتواجد المدير المسئول، وإثبات بيان وصورة من الإعلانات عن نشاط الشركة المعلقة على الحوائط داخل الشركة أو خارجها.

واحتوت كذلك على حصر بيان لموظفي الشركة ومدى قيدهم بسجلات الوزارة، وحمل كارنيهات غرفة الشركات السياحة والتحقق من مدى التزامات الشركات الصادر بحقها جزاءات بالإيقاف، كليًّا وجزئيًّا، لعدم مزاولتها النشاط السياحي وفقًا لنوع الجزاء.