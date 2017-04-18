الاستعانة بـ"الإنقاذ السريع" لبناء مركز لعلاج الأورام بأسيوط.. صور

أسيوط – أسامة صديق:

أشاد الدكتور مصطفى الشرقاوي، عميد معهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط، اليوم الثلاثاء، في تصريح صحفي، بمستوى الإنجاز الذي حققه رجال إدارة الإنقاذ السريع بالمحافظة، من أعمال حفر ورفع وإحلال أكتر من 1500 متر من التربة في أقل من 48 ساعة، واعتبره إنجازًا في وقت قياسي، كما أثنى على دور المحافظة لتوفير معدات الحفر والإحلال اللازمين للعمل .

وكان الشرقاوي، استقبل، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدًا من قيادات إدارة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وعددًا من القائمين على العمل في مشروع بناء مركز العلاج الإشعاعي لجهاز المعجل الخطي الجديد بالمعهد.

من جانبه، أوضح ياسين ثابت، أمين عام مؤسسة أصدقاء معهد جنوب مصر للأورام، في بيان، أن المؤسسة هي الجهة القائمة على إنشاء مبنى جهاز المعجل الخطي، موجهًا الشكر لخالد مصطفى، مدير إدارة الإنقاذ السريع بالمحافظة، وجميع العاملين بالإدارة، لما قدموه من جهد مُضن، والذي وفر الكثير من الوقت والمال المطلوب لإنشاء المبنى جهاز المعجل الخطي الجديد.