كيف ألقت "الداخلية" القبض على المتهم بتفجيري طنطا والإسكندرية مرتين؟

قنا - عبدالرحمن القرشي:

قال مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن "علي محمود محمد حسن، مواليد 17 أكتوبر 1972، الذي ألقي القبض عليه، صباح اليوم الثلاثاء، يعمل سائقًا بمدينة رأس غارب، هو المتهم الحقيقي في تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، الذي أعلنت وزارة الداخلية عن اسمه، في بيان لها، مساء الأربعاء الماضي".

كانت قوات الأمن بمحافظة البحر الأحمر، قد ألقت القبض، الأحد الماضي، على أحد المواطنين يحمل الاسم نفسه "علي محمود محمد حسن"، وقدم أوراقًا موثقة تفيد بخضوعه للعلاج بأحد المستشفيات طيلة الـ3 أشهر الماضية، وقال في التحقيقات إنه "لم يغادر محافظة البحر الأحمر".

وأفادت تحريات الأمن الوطني أن الشخص الذي ألقي القبض عليه سابقًا لم ينضم لأي تيارات إسلامية أو حزبية، وأخلت النيابة العامة سبيله لقطعية براءته، ولكنه كان يحمل اسمًا مشابهًا للمتهم الحقيقي المنضم للخلية الإرهابية، التي نفذت تفجيرات كنيستي طنطا والاسكندرية، ما تسبب في حالة من اللبس لدى الأجهزة الأمنية في بداية الأمر.

وفي سياق متصل، تعزز الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من إجراءاتها بجميع مراكز وقرى المحافظة؛ من أجل سرعة القبض على العناصر الإرهابية الهاربة والمنفذة لتفجيري طنطا والإسكندرية.