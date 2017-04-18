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فصل أي موظف بجامعة بني سويف يتعاطى المخدرات

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فصل أي موظف بجامعة بني سويف يتعاطى المخدرات فصل أي موظف بجامعة بني سويف يتعاطى المخدرات

مصراوي Masrawy

مؤتمر جامعة بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:
أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن إنشاء وحدة لمكافحة المخدرات بالجامعة، تهدف إلى الوقاية من الإدمان، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تساعد في عملية التثقيف والتوعية بمخاطر الإدمان، وتعاطي المخدرات، باعتبارها أحد التحديات التي تُلقي بظلالها السلبية على المجتمع.
 
وأضاف لطفي خلال كلمته بمؤتمر "أنت أقوى" للحد من انتشار ظاهرة الإدمان، والذي نظمته كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة ستقوم بفصل أي حالة تثبت تعاطيها للمخدرات بين الموظفين، وكذلك استبعاد أي طالب مدمن من المدن الجامعية، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح.
 
 حضر الندوة، الدكتور أبو الحسن عبد الموجود، عميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية، والدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، والدكتور عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة المخدرات والإدمان.
 

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