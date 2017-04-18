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طفل يتعلم القيادة من "يوتيوب".. هذا ما فعله بسيارة والده

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طفل يتعلم القيادة من "يوتيوب".. هذا ما فعله بسيارة والده طفل يتعلم القيادة من "يوتيوب".. هذا ما فعله بسيارة والده

مصراوي Masrawy

طفل يتعلم القيادة من "يوتيوب".. هذا ما فعله بسيارة

كتبت - نرمين الجلاد:

مع انتشار الدروس التعليمية لقيادة السيارات على موقع "يوتيوب" وارتفاع معدل ذكاء وفضول الأطفال تمكن طفل في الثامنة من عمره بدخول لمواقع تعليم قيادة السيارات.

وقام الطفل بقيادة سيارة والده إلى أحد المطاعم لتناول الطعام برفقة أخته، معتمدا على طريقة القيادة التي اكتسبها من "مقاطع الفيديو التعليمية على موقع يوتيوب، كما ذكر في موقع mashable".

وتسلل الصبي خارج منزلهما الواقع في مدينة إيست بالستين بولاية أوهايو الأميركية، بعد أن ذهب والداهما إلى النوم مبكراً، وتمكن الصبي من قيادة السيارة ما يقرب من 3 كيلو مترات مر فيه بـ 4 تقاطعات في الطريق، ومن ضمنهما خطوط السكك الحديدية.

الغريب في الأمر أن الصبي التزم بكل قوانين المرور ولم يتجاوز السرعة المقررة وفقأ لآراء شهود العيان، وعند الوصول للمطعم صادف وجود صديق للعائلة قام بابلاغهم على الفور، وأثناء تناولهما البرجر، وصلت الشرطة إلى المطعم وباستجواب الصبي وشقيقته أوضح أنه تعلم قيادة السيارة عن طريق "يوتيوب".

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