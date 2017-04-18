لا تمتلك حسابًا على «إنستجرام» وهكذا وصفت جمهورها.. معلومات عن سعاد ماسي

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تستعد الفنانة سعاد ماسي، لتقديم حفل غنائي مع الفريق العالمى CAIRO STEPS، الخميس المقبل، وعنها ترصد "التحرير - لايف" معلومات عنها..

- ولدت في الجزائرعام 23 أغسطس 1972، بحى باب الواد الشعبي.

- منحتها عائلتها عشق الموسيقى ومعرفة أنواعها، وتعلمت فى صغرها العزف على بعض الآلات الموسيقية، مفضلة منها الجيتار.

- شاركت فرقة "تريانا" الجزائر، الغناء والموسيقي عام 1989، مقدمة الفلامنكو، الذي أحبته عن باقى أنواع الموسيقى.

- انضمت إلى فرقة الروك الجزائرية "أتاكور"، وجابت معها عدة ولايات جزائرية، وفي منتصف التسعينيات أصدرت شريطًا نال صدى واسعًا.

- منحها ألبوم "الرواى" الشهرة في أوروبا، معتبرة الموسيقي لغة عالمية وروح العالم، لذلك أعجب الأوروبيون والأمريكان بأغانيها العربية.

- ذهبت إلى فرنسا لتلقي الضوء على المرأة الجزائرية من قبل جمعية فرنسية تبرز الوجه الآخر للجزائر، غير باحثة عن الشهرة، التى جلبت لها بالصدفة.

- لا تمتلك حسابًا على "انستجرام"، وعلاقتها بالتكنولوجيا تقتصر على صورة لها مع أسرتها في رمضان على حسابها بـ"فيسبوك".

- وصفت غناءها بـ"فرح وأمل"، وقالت عن جمهورها:"الناس فى حاجة إلى أمل وهذا دور الفنان".

- الزواج بالنسبة لها اكتمال الروح، وليس غاية في امتلاك الأشياء كالشقة والسيارة،: "الزوج يجيب الهنا وليس الأشياء".

- تمتلك من المجوهرات خاتمًا صغيرًا فقط، وتعتبر شراء الأشياء بمبالغ عالية إهدارًا،: "لا أستطيع شراء شنطة بآلاف الدولارات".

- وصفت أم كلثوم بـ"الهرم"، لقوة حنجرتها الذهبية، وتحب فيها ابتسامتها، وهى تغني بجانب حضورها على المسرح.

- شاركت الفنان خالد أبو النجا، بطولة الفيلم الفلسطيني "عيون الحرامية"، الذى صور بالكامل على مدى 25 يومًا، في فلسطين المحتلة، من بينها 21 يومًا في مدينة نابلس والمناطق الريفية المحيطة بها، وقد أختير لتمثيل فلسطين في مسابقة الأوسكار 2015، في فئة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية.

- تجهز لـ"المتكلمون"، ليكون آخر ألبوم لها، الذي تغني فيه الشعر القديم، بجانب غنائها على الإيقاعات الخليجية والموسيقى التقليدية.