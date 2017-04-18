بالفيديو.. وزير الأوقاف: الأزهر يسعى لمنع نشر الفتن الطائفية

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قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن التعددية في مصر سبب للتعارف والتواصل وليس التصارع، فالأغلبية العظمى من المصريين تميل للوسطية والتسامح، مشددًا على أن الأفكار الإرهابية بها الكثير من الثقوب والعيوب؛ ما جعل المصريون يلفظونه ويرفضونه.

وأضاف، خلال كلمته في مؤتمر تفعيل المؤسسات الدينية من لبنان، الذي نقلته قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن الأزهر الشريف يسعى جاهدًا لمحاربة الفتاوى الشاذة، وتفويت الفرصة على محاولات الإرهاب لنشر الفتن الطائفية، مناشدًا نشر مزيد من المحبة والمودة بين أفراد الوطن الواحد، ومواجهة أي أفكار وافدة تٌعكر صفو التعايش بين المواطنين، وتعمل على تمزيق أوصال الوطن.