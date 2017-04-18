بالفيديو.. وزير الأوقاف: الأفكار الإرهابية «وافدة» على مصر

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قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن الشخصية المصرية تتميز بالسماحة واحترام الخصوصيات الثقافية، والتجربة المصرية حافظت على وحدة الشعب المصري وسلامة أراضيها، رغم كثرة المخططات الإرهابية الفاشلة، التي حاولت النيل من سلامة مصر عبر التاريخ.

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر تفعيل المؤسسات الدينية من لبنان، والتي نقلتها فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، أن المصريين يتميزون بالسماحة واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية، مشيرًا إلى أن مصر كغيرها من الدول، لم تسلم من التحديات الصعبة، حيث دخلت إلى مصر أفكار كثيرة وافدة شاذة خرجت من رحم التطرف، تحصر الدين في آراء وأفكار محددة تتكون من نسق محدد من الفروع الفقية، وتلبسه ثوب الفكر الاعتقادي، مما سهل وجود العنف اللفظي متمثلًأ في ظاهرة التكفير.

وأوضح، أن العنف انتشر في مصر في مرحلة الثمانيات والتسعينيات، متمثلًا في الاغتيلات وحمل السلاح، وصبغ الحياة المصرية بنوع من التهديات التي لم يألفها المصريون من قبل أو من بعد.