السيسي يؤكد للحكيم دعم مصر لوحدة وسيادة العراق

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني العراقي.

وأعرب السيسي عن ترحيبه بعمار الحكيم، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ومؤكدا حرص مصر على الوقوف بجانب العراق ودعمها لوحدته وسيادته على كامل أراضيه، ومساندتها لكافة الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربى الشقيق.

وأشار الرئيس إلى أهمية تجاوز الخلافات بين مختلف الكتل السياسية والحيلولة دون محاولات اشعال الفتنة والانقسام المذهبى والطائفى، مؤكدا ضرورة تكاتف كافة طوائف المجتمع العراقى لتحقيق مصالحة وطنية تساهم في تعزيز وحدة النسيج الوطني وقطع الطريق على محاولات بث الفرقة.

ومن جانبه، أعرب عمار الحكيم عن شكره وتقديره لمواقف مصر الداعمة للعراق، مؤكداً محورية دورها باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي، وداعمةً لوحدة الصف والتضامن العربي.

ووجه رئيس التحالف الوطني العراقي التعازي للسيسي في ضحايا تفجيرى كنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية، مؤكداً إدانة بلاده لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأبرياء، وتسعى إلى محاولة قطع الطريق على جهود التنمية وإرساء دعائم الاستقرار.

اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، حيث أشار عمار الحكيم إلى الجهود الجارية حالياً لتحقيق مصالحة وطنية بين مختلف أطياف الشعب العراقى. كما استعرض جهود القوات المسلحة العراقية في مواجهة تنظيم داعش مؤكداً عزم بلاده على القضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار، بما يمكن المواطنين العراقيين سواء من النازحين أو اللاجئين من العودة إلى مُدنهم، ويفسح الطريق للمضي قدماً في سبيل إعادة إعمار المناطق التي شهدت مواجهات عسكرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورحب الرئيس السيسي بالانتصارات التى يحققها الجيش العراقى وأكد دعم مصر لكافة الجهود العراقية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تعزز من جهود التنمية والاستقرار، فضلا عن مساندة الحكومة العراقية في جهودها للقضاء على التطرف والإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات المتميزة القائمة بينهما.