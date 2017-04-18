أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو.. العناني: 1000 جنيه قيمة تذكرة مقابر «نفرتاري وسيتي الأول»

Google+ Print
فيديو.. العناني: 1000 جنيه قيمة تذكرة مقابر «نفرتاري وسيتي الأول» فيديو.. العناني: 1000 جنيه قيمة تذكرة مقابر «نفرتاري وسيتي الأول»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إنه تم العثور على ٦ توابيت ومومياوتين وعدد ١٠٥٠ تمثال أوشابتي بعضها من التراكوتا، داخل مقبرة مستشار المدينة " أوسر حات"، بمنطقة دراع أبو النجا بالبر الغربي الأقصر، والتي تسمى بـ"جبانة طيبة"، التي تعد من أهم مواقع التراث في العالم.

وأضاف العناني في لتصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أننا أخرجنا اليوم كم كبير من الآثار، لافتًا إلى أن المقبرة تحتوي على حجرة كبيرة للدفن، وحجرات أخرى داخل آبار في الأسفل، كذلك العثور على تماثيل وأقنعة وأقمشة وممياوات وبقايا توابيات، وأواني فخارية.

وأشار إلى الآثار تعاونت مع وزارة السياحة في الفترة الماضية، بفتح مقابر "نفرتاري" و"سيتي الأول"، للسائحين الأجانب، والتي شهدت زيارة أكثر من 10 آلاف زائر في 5 أشهر، متابعًا: "هذا رقم كبير خاصة أن التذكرة ثمنها 1000 جنيه".

وتابع: "وضعنا نظام لمنح السائحين الأجانب تصاريح لزيارة أثار الأقصر كاملة لمدة 5 أيام مقابل 80 دولارًا، والطالب 40 دولارًا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات

فيديو| تامر أمين عن شم النسيم: «عيد رمزه البيض يبقى عيد حلو إزاي؟»

فيديو| تامر أمين عن شم النسيم: «عيد رمزه البيض يبقى عيد حلو إزاي؟»

فيديو| أمن «بتروسبورت» يطارد صديق «مايوكا» ويمنعه من الدخول

فيديو| أمن «بتروسبورت» يطارد صديق «مايوكا» ويمنعه من الدخول

بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»

بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»