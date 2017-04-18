فيديو.. العناني: 1000 جنيه قيمة تذكرة مقابر «نفرتاري وسيتي الأول»

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قال وزير الآثار الدكتور خالد العناني، إنه تم العثور على ٦ توابيت ومومياوتين وعدد ١٠٥٠ تمثال أوشابتي بعضها من التراكوتا، داخل مقبرة مستشار المدينة " أوسر حات"، بمنطقة دراع أبو النجا بالبر الغربي الأقصر، والتي تسمى بـ"جبانة طيبة"، التي تعد من أهم مواقع التراث في العالم.

وأضاف العناني في لتصريحات لفضائية "اكسترا نيوز"، أننا أخرجنا اليوم كم كبير من الآثار، لافتًا إلى أن المقبرة تحتوي على حجرة كبيرة للدفن، وحجرات أخرى داخل آبار في الأسفل، كذلك العثور على تماثيل وأقنعة وأقمشة وممياوات وبقايا توابيات، وأواني فخارية.

وأشار إلى الآثار تعاونت مع وزارة السياحة في الفترة الماضية، بفتح مقابر "نفرتاري" و"سيتي الأول"، للسائحين الأجانب، والتي شهدت زيارة أكثر من 10 آلاف زائر في 5 أشهر، متابعًا: "هذا رقم كبير خاصة أن التذكرة ثمنها 1000 جنيه".

وتابع: "وضعنا نظام لمنح السائحين الأجانب تصاريح لزيارة أثار الأقصر كاملة لمدة 5 أيام مقابل 80 دولارًا، والطالب 40 دولارًا".