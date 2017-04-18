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عاشور: تنقية جداول «المحامين» من غير المشتغلين

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عاشور: تنقية جداول «المحامين» من غير المشتغلين عاشور: تنقية جداول «المحامين» من غير المشتغلين

التحرير

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أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة تنقي جداولها من غير المشتغلين، ولن يوجد داخلها من لا يثبت اشتغاله الفعلي بالمهنة، حتى لو كان من مسددي الاشتراك، مضيفا: «من لا يرد الاستمرار في المحاماة فعليه أن يغادر مبكرًا».

وقال عاشور، خلال جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد المنضمين لجداول النقابة، اليوم الثلاثاء، بنادي محامي المعادي النهري، إن المحاماة رسالة، لكي نؤديها يجب أن يلتزم المحامي بشروط شكلية وجوهرية.

وأوضح عاشور: «الشروط الشكلية تتمثل في مظهر المحامي من خلال ارتدائه البدلة الكاملة حتى لا يقل في مظهره عن أقرانه في منظومة القضاء، ويجب أن يلتزم بذلك أثناء عمله في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، ومكتبه، كما يجب على المحامية أن تلتزم بالحد الأدنى من الاحتشام الذي يلتزم به المجتمع، لأن مظهرها أصبح جزءا من قيمة المهنة التي تنتمي لها، ومن يخالف تلك الشروط بالقطع فسوف ينال جزاءً تأديبيا رادعًا»، متابعًا: «يجب أن تعلموا أن ما درستموه في كلية الحقوق غير كافٍ للعمل بالمهنة، وأن تصبح محاميا ناجحا، فعليكم بالاطلاع والقراءة وحضور الجلسات والتعلم من المحامين الأكثر خبرة، فالمحامى طيلة حياته المهنية يظل يتعلم من أساتذته بل وتلاميذه أيضا».

واختتم: «المحامي الناجح عليه بالقراءة في العلوم الإنسانية كالتاريخ والأدب والفلسفة والفن، فالمحاماة مهنة تنافسية لن يبقى فيها إلا الأقوى علمًا».

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التحرير

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