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بالصور.. «العدل» تنتهي من إنشاء مجمع محاكم بنها

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قال المستشار خالد النشار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة العدل، إن قطاعي أبنية المحاكم والتطور التقني برئاسة المستشارين عبد الهادي محروس، ومحمود علاء، أنهيا كل التجهيزات الإنشائية، والتقنية الخاصة بمبنى مجمع محاكم بنها، لافتتاحه في أقرب وقت ممكن.

وأشار النشار إلى أن المبنى يقع على مساحة تبلغ حوالي 10000 آلاف متر مربع، مصمم على الطراز الفرعوني، ومكون من بدروم و4 أدوار متكررة بمسطح 6000 متر مربع للدور الواحد، إلى جانب ثلاثة أدوار متكررة للشهر العقاري من الأرضي بمدخل مستقل، كما يحتوى المبنى على ست قاعات مدنى وست جنائي، وغرف للمحامين وللنسخ والحفظ وسنترال ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن.

وأضاف مساعد الوزير للإعلام: «كما تقع الغرف والقاعات المخصصة للمحكمة الابتدائية في الدورين الثاني والثالث، فالدور الثانى يشتمل على قاعتى مدنى وقاعتى جنائى، وغرف التفتيش القضائي، وهيئة قضايا الدولة، وطبيب المحكمة الابتدائية، أما الثالث فيحتوى على مكاتب رئيس المحكمة، ومساعد رئيس المحكمة، مدير إدارة التنفيذ، مستشار المطالبات القضائية، السكرتارية، الخبراء. كما خصص الدور الرابع للنيابة العامة.

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