«إنريكي»: هدفنا تسجيل 5 أهداف ضد اليوفي

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أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لنادي برشلونة، أن الفريق لايحتاج لتقديم مباراة مثالية أمام يوفنتوس مثلما فعل ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك حسبما أفاد خلال المؤتمر الصحفي الخاص لمباراة فريقه أمام السيدة العجوز المقامة غدًا الأربعاء، بملعب كامب نو، ضمن مباريات الإياب بدور ربع النهائي في دوري الأبطال.

وكان قد خسر برشلونة بثلاثية نظيفة أمام يوفنتوس، بملعب يوفنتوس أرينا، في ذهاب الدور ربع نهائي في دوري أبطال أوروبا، ويحتاج البلوجرانا للفوز بثلاثية نظيفة لضمان لعب وقت إضافي وركلات الترجيح، أو تحقيق الانتصار بفارق 4 أهداف.

وقال لويس إنريكي "قدمنا مباراة مثالية ضد باريس ونريد أن نفعل مثلها غداً .. لا نحتاج لـ تسجيل 4 أهداف فقط .. هدفنا هو أن نسجل 5 ضد اليوفي، لا نحتاج لـ نقدم مباراة مثالية .. نريد أن نستغل الفرص التي تسنح لنا ونكون مؤثرين بـ هذه الناحية .. نريد أن نقلل من خطورة اليوفي".

وأضاف المدير الفني لنادي برشلونة "رسالتي إلى الجماهير هي لا تغادر بعد الدقيقة الـ 80 .. نستطيع أن نعمل ليلة خرافية غداً .. سنقاتل إلى النهاية، غداً هو إياب أبطال أوروبا .. لا شيء أكثر من ذلك .. كل شيء ممكن حدوثه، ولايوجد لدينا خيارات علينا ان نهاجم ونهاجم ونهاجم لا راحه فقط هجوم".

وتابع لويس إنريكي "ما هو واضح اننا سوف نخاطر بالهجوم لايوجد شئ لإخفائه، يوجد بعض الخلل في دينامكية الدفاع هو الذي يستغلة الخصوم ويسجلوا اهدافاً علينا ان نتحسن، ويوفنتوس فريق رائع .. جيد مع وبدون الكرة .. قدموا شوط أول جيد في الذهاب".