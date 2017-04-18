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تشديدات أمنية فى مدريد بسبب الغزو «البافاري»

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تشديدات أمنية فى مدريد بسبب الغزو «البافاري» تشديدات أمنية فى مدريد بسبب الغزو «البافاري»

التحرير

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انتشرت قوات الشرطة بوسط العاصمة الإسبانية مدريد، قبل ساعات من انطلاق لقاء الريال وبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، على ملعب «سنتياجو برنابيو»، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك تحسباً لوقوع أي مخالفات، بعدما قام مشجعو ليستر سيتي الإنجليزي الأسبوع الماضي، بأعمال شغب في مدريد، أثناء حضورهم إلى إسبانيا لمؤازرة الفريق أمام أتليتكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في اللقاء الذي انتهى بفوز  الفريق الإسباني بهدف دون رد.

واحتشد الآلاف من المشجعين الألمان في نقاط مختلفة بوسط العاصمة الإسبانية، مثل بويرتا ديل صول وبلازا مايور، حيث يتوقع أن يحضر المباراة مساء الثلاثاء نحو 4200 مشجع بافاري جاءوا من ألمانيا إلى مدريد لمشاهدة المباراة الحاسمة للتأهل لنصف نهائي البطولة الأوروبية.

الجدير بالذكر أن لقاء اذهاب انتهى بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف في المباراة التى أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي على ملعب «أليانز أرينا».

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التحرير

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