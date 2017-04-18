إنيستا: أتمني تكرار «ريمونتدا باريس» أمام اليوفي غدًا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد أندرياس أنيستا، قائد فريق برشلونة، عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجايبة أمام يوفنتوس، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.

وقال أنيستا فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "من المؤكد أنها ستكون مباراة صعبة سنعاني دون شك لكننا سنقدم كل ما لدينا لقلب النتيجة يجب التحلي بالصبر، وعدم التسرع أن نخلق أكبر عدد من الفرص ونستغلها بأكبر فاعلية ممكنة".

وأضاف: "نملك كل الإمكانيات لجعلها مباراة مثالية، الريمونتادا صعبة ومعقدة لكن نحن برشلونة سنقوم بما يلزم لتعديل النتيجة»، مشددًا «لدينا القدرة والطموح لفعل ذلك قد تكون أفضل مباراة هذا الموسم علينا الإيمان بقدرتنا على فعلها".

وتابع "علينا أن نلعب مباراة مثالية من جميع النواحي، يجب أن نهاجم بشكل أسرع، لا نستطيع البقاء في الخلف ولعب مباراة بطئية، سنرى ما يحدث، علينا أن نضغط بقوة أن نخلق الفرص للتسجيل ، الكثير من الفرص ثم سنرى ما الذي سيحدث".

وعلق على هزيمة البارسا بثلاثية في لقاء الذهاب قائلاً: «لقد كانت خسارة صعبة، لكن نحن نتحلى بالصبر سنحاول العودة، بالطبع ريمونتادا ثانية أمر صعب ومعقد جداً لكن نستطيع ان نفعل ذلك ونعادل الكفه».

وحول إمكانية استمراره مع البارسا، تحدث قائلاً: "في نهاية الموسم سأقييم كل شي ، لكن أمنيتي لن تتغير، لازلت أرى الفريق لديه طموح العودة بالنتيجة ، يعلمون أن برشلونة قادر على خلق الكثير من المشاكل للخصوم".

واختتم "قد تكون مباراة الموسم أو أفضل مبارياته، علينا الإيمان واللعب لتحقيق نتيجة إيجابية، علينا تعطيل لعبهم وعدم منحهم الفرصة لبناء الهجمات، يوفنتوس يمتلكون أحد أفضل فرق أوروبا،وأتمني أن تكرر المشاعر التي حدثت بعد مباراة باريس".