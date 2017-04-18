24 لاعبًا فى قائمة منتخب الطائرة استعدادًا لخوض الدوري العالمي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن إبراهيم فخر الدين، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الكرة الطائرة «رجال»، عن ضم 24 لاعبا لمعسكر الفريق بالمركز الأوليمبى استعدادا لخوض منافسات الدوري العالمي.

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: حسام يوسف وأحمد فتحى وأحمد جمال الدين وأحمد صلاح وأحمد قطب وهشام يسرى وعبد الحليم فهيم "عبو" وممدوح عبد المنعم ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى وعبد الرحمن سعيد وعمر نجيب وأحمد سعيد وأحمد جلال على وشريف رؤوف ومروان عاطف وأحمد عبد العليم وأحمد حمادة وأحمد عبد العال "درنكة" ومحمد رضا وشريف أحمد وخالد محمد ومحمد جمعة.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب الوطني للطائرة في الدوري العالمي، ضمن منافسات المستوى الثاني، من المقرر أن تبدأ فى مطلع يونيو المقبل بتركيا.