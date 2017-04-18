بسبب الكلاسيكو.. «المسابقات» ترفض تأجيل مباراة الاتحاد والإنتاج

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رفضت لجنة المسابقات، طلب نادى الاتحاد السكندري، بتأجيل مباراة الاتحاد والإنتاج الحربي، بسبب توافق مواعدها مع موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة.

وطالب الجهاز الفني بقيادة الإسباني ماكيدا واللاعبين، بتأجيل المباراة حتى يتسنى لهم مشاهدة الكلاسيكو.

إلا أن عامر حسين أكد أن 3 مباريات ستقام في هذا اليوم، وهو ما يصعب تقديم موعد اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي، يوم الأحد القادم، في تمام الساعة الثامنة، ضمن مباريات الأسبوع الـ25 من مسابقة الدوري الممتاز.