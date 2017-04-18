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محمد بن زايد يكرّم محمود الخطيب في الإمارات

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محمد بن زايد يكرّم محمود الخطيب في الإمارات محمد بن زايد يكرّم محمود الخطيب في الإمارات

التحرير

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 استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، بمجلسه، محمود الخطيب نجم الكرة المصرية ونائب رئيس النادي الأهلي السابق، ويعقوب السعدي، رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، واحتفى به في حفل تكريم خاص.

 وأعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للنجم الكرة المصرية كما أثنى على ما يقدمه في برنامج القاهرة أبو ظبي.

وأعرب محمود الخطيب عن تقديره لاستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي  له مؤكدا أن وجوده في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من خلال برنامج القاهرة أبو ظبي، هو واحد من المحطات المهمة في تاريخه الرياضي الطويل.

 وأشار الخطيب إلى أن ما يقدمه البرنامج هو صورة من التلاقي والتواصل والأخوة بين والإمارات، مؤكدا أن البرنامج جهد يمد مزيد من جسور التلاقي بين الشعبين بما يخدم الرياضة كما يعمل على ترسيخ المفاهيم السامية للرياضة بشكل عام.

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التحرير

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