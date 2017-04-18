الرئيس الأوكراني يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان

كييف - (د ب أ):

تعتزم أوكرانيا توسيع نطاق علاقاتها مع الدول المطلة على البحر الأسود.

وأعلن المكتب الرئاسي في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، الثلاثاء، أن الرئيس بيترو بوروشينكو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف المكتب أن بوروشينكو بحث مع أردوغان خلال الاتصال "الخطوات التالية نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.

ووجه بوروشينكو الشكر إلى الرئيس التركي على دعمه لأوكرانيا في صراعها مع الانفصاليين في إقليم الدونباس وفي نزاعها مع روسيا حول شبه جزيرة القرم.

وتعد تركيا حاميا تقليديا لأقلية التتار في شبه جزيرة القرم، والذين يطلق عليهم تتار القرم، ويبلغ تعدادهم قرابة 250 ألف شخص، بما يمثل 10% من سكان الجزيرة التي كانت روسيا ضمتها في عام 2014 إلى الاتحاد الروسي.