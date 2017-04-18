''الجنايات'' تقضي باستمرار إخلاء سبيل ''زيزو عبده'' بتدابير احترازية

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، استمرار إخلاء سبيل زيزو عبده، عضو حركة 6 إبريل، في واقعة اتهامه بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، وقلب نظام الحكم، بتدابير احترازية.

كانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على عبد العظيم أحمد فهمي، الشهير بـ"زيزو عبده" في منطقة المعادي صباح 22 أبريل الماضي، لاتهامه بالانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، والتحريض على التظاهر.