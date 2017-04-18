بالصور.. حملة للرقابة الإدارية على شركات السياحة الدينية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الرقابة الإدارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة العقيد شريف ابو الدهب، اليوم الثلاثاء، حملة على شركات السياحة الدينية التي تقوم بتنظيم رحلات "الحج والعمرة" بالمحافظة، للتأكد من التراخيص الخاصة بها والتعاملات المالية التي يشترط أن تكون بالجنيه المصري، بجانب تواجد المدير المسئول بالفرع.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها كل من: معتز اسماعيل، رئيس قسم الشركات بوزارة السياحة، وأيمن عطية، مفتش الشركات بوزارة السياحة، عن تسجيل عدة مخالفات لشركتين، وذلك لعدم تواجد المدير المسئول وأصل الرخصة بالشركة الأولى، وعدم وجود أصل الترخيص بالشركة الثانية.

حُررت مذكرتان، وجار عرضهما على قسم شرطة السياحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.