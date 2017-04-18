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20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

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20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة سموحة

التحرير

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 أعلن التشيكي فرانز شتراكا، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، اليوم الثلاثاء، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة، غدًا على استاد الإسماعيلىة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

 حراسة المرمى: محمد عواد - محمد مجدي.

 خط الدفاع: ريتشارد بافور - محمود متولي - محمد هاشم - محمد عادل جمعة - بهاء مجدي - باهر المحمدي.

 خط الوسط: أحمد جمال - عماد حمدي - كريم بامبو - محمد أبو المجد "بوشا" - إبراهيم حسن - حسنى عبد ربه - محمد فتحي - نادر رمضان.

 خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - شكرى نجيب - أحمد الصعيدي - دييجو كالديرون.

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التحرير

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