البورصة تربح 2.3 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.3 مليار جنيه بدعم من مشتريات أجنبية.

ومالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 68.92 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافى بيعى 1.8 مليون جنيه و 67.11 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى اكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13027.14 نقطة ،و صعد مؤشر "إيجى اكس 70 “ للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.50 % ليصل إلى مستوى 593.38 نقطة ، وارتفع مؤشر "إيجى اكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1371.68 نقطة.