«المعاشات» تكشف حجم أموالها لدى الحكومة

التحرير

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قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن أصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم 9 ملايين، تصرف لهم الدولة مبلغ 115 مليار جنيه سنويا مقابل مستحقاتهم على المعاش، مشيرًا إلى أزمتهم الحقيقية مع أجورهم الهزيلة التي كان يتم حساب الأجر التأميني وفقًا لها، وليس على الأجر الشامل الذي تقاضاه العامل في نهاية مدة عمله.

وأضاف أبو العطا لـ"التحرير" أن ما يتم ترديده عن ملكية أصحاب المعاشات للأموال محل الأزمة فقط قول خاطئ، لأنها أموال التأمينات والمعاشات، وأن الذين ما زالوا في الخدمة يستفيدون من هذه الأموال، ويتم استقطاع جزء من أجورهم تحت حساب التأمين الاجتماعي.

وأوضح أبو العطا أن إجمالي المبالغ المالية لدى الحكومة وهو 664 مليار جنيه، ينقسم إلى ثلاثة أجزاء، جزء منها في صورة أذون خزانة بقيمة 324 مليار جنيه تصرف فائدتها بنسبة 9% سنويا، وأن النقابة العامة اجتهدت لرفع هذه النسبة بعد أن كانت 7% فقط.

ولفت إلى أن الجزء الثاني يتمثل في إجمالي استثمارات مباشرة تقترب من 160 مليار جنيه وتدر فائدة بنسبة تتراوح من 12 إلى 14%، ومبلغ 55 مليار جنيه لدى بنك الاستثمار يدر فائدة بقيمة 9%.

وبشأن المبلغ المستحق لدى وزارة المالية، أشار أبو العطا إلى أن الوزارة لديها ما يقرب من 160 مليار جنيه، كانت تنوي سدادها على 10 دفعات، إلا أن النقابة رفضت تأخير المبلغ دون سداد فوائده، وتم تحويل 58 مليار جنيه من قيمة المبلغ إلى سندات بفائدة.

وأشار أبو العطا إلى أن النقابة تعلم أن "المالية" لن تسدد المبلغ المستحق لديها لعدم وجود سيولة كافية، لذا رأت أنه لا بد أن يتحول المبلغ إلى سندات ويدر دخلًا لصندوق أصحاب التأمينات والمعاشات، وأن باقي مبلغ الـ160 مليارا يجري التفاوض لإدخاله باستثمارات حتى تعود فوائدها لصندوق التأمينات والمعاشات.

وكان العشرات من أصحاب المعاشات قد نظموا وقفة احتجاجية، 30 يناير الماضي، أمام مقر حزب التجمع، للمطالبة بصرف علاوة بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار، وإنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات.

ويُذكر أن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري أوصت فى تقريرها، في 7 يناير الماضي، بأحقية كل أصحاب المعاشات فى 80% من العلاوات الاجتماعية التى صدرت أثناء وجودهم فى الخدمة ولم تضف إلى الأجر المتغير.

وطالبت هيئة المفوضين فى تقريرها بضرورة استعادة كل صاحب معاش هذه العلاوات دون اللجوء إلى القضاء طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى 2005، بأحقية أصحاب المعاشات فى استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضتا تعميم هذا الحكم.