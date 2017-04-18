أخبار عاجلة

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات -
خاص مع سيف: البطولة العربية لكرة القدم .. نقلة كبيرة للكرة المصرية -
خاص مع سيف: بطولة العالم للإسكواش .. دعاية سياحية ورياضية مجانية -
خاص مع سيف: في الأندية الشعبية "الاختفاء" .. مؤقت أم نهائي -
شلل مروري بكورنيش المعادي بسبب اصلاحات كوبري طرة -
الجيش اللبناني: 5 زوارق حربية إسرائيلية اخترقت المياه الإقليمية -
وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ -
غدًا.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأثيوبي ملف سد النهضة -
عدسة «مصراوي» ترصد محتويات مقبرة أوسر حات بالأقصر -
مفاجأة ولأول مرة في مصر.. لن تذهب لترخيص سيارتك.. المرور سيأتي إليك لاستخراج رخصة السيارة “ديليفري” تعرف على التفاصيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

التحقيق في تحريض مدرس لتلاميذ على «تعرية» مدير مدرسة بالقليوبية

Google+ Print
التحقيق في تحريض مدرس لتلاميذ على «تعرية» مدير مدرسة بالقليوبية التحقيق في تحريض مدرس لتلاميذ على «تعرية» مدير مدرسة بالقليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تباشر الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية التحقيق في اتهام مدير المدرسة الفنية للتجارة بإدارة غرب شبرا الخيمة لأحد المدرسين بتحريض بعض الطلاب للتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه في فناء المدرسة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه سيتم إحالة مدير المدرسة والمدرس إلى النيابة عقب انتهاء التحقيقات، اليوم الثلاثاء.

كان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض  أمس الإثنين مقطع يظهر فيه أحد المدرسين يُحرض عددًا من الطلاب؛ للاعتداء على مدير المدرسة بطابور الصباح.
وظهر المدرس خلال مقطع الفيديو الذى تمت إذاعته بـ"برنامج العاشرة مساء" على فضائية "دريم" وهو يأمر الطلاب برفع المطاوي على كل من يتدخل حتى ينجحوا في إهانة وتعرية مدير المدرسة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات

بالفيديو || إهمال جسيم ومهازل تُرتكب تحول قصر ملكي"معلم أثري" إلى وكر دعارة ومخدرات

فيديو| تامر أمين عن شم النسيم: «عيد رمزه البيض يبقى عيد حلو إزاي؟»

فيديو| تامر أمين عن شم النسيم: «عيد رمزه البيض يبقى عيد حلو إزاي؟»

فيديو| أمن «بتروسبورت» يطارد صديق «مايوكا» ويمنعه من الدخول

فيديو| أمن «بتروسبورت» يطارد صديق «مايوكا» ويمنعه من الدخول

بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»

بالفيديو| ريال مدريد يستعين بالدولي «ابراهيم نور الدين»