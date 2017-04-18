التحقيق في تحريض مدرس لتلاميذ على «تعرية» مدير مدرسة بالقليوبية

التحرير

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تباشر الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية التحقيق في اتهام مدير المدرسة الفنية للتجارة بإدارة غرب شبرا الخيمة لأحد المدرسين بتحريض بعض الطلاب للتعدي عليه بالضرب وتجريده من ملابسه في فناء المدرسة.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات لـ"التحرير"، إنه سيتم إحالة مدير المدرسة والمدرس إلى النيابة عقب انتهاء التحقيقات، اليوم الثلاثاء.

كان الإعلامي وائل الإبراشي، عرض أمس الإثنين مقطع فيديو يظهر فيه أحد المدرسين يُحرض عددًا من الطلاب؛ للاعتداء على مدير المدرسة بطابور الصباح.

وظهر المدرس خلال مقطع الفيديو الذى تمت إذاعته بـ"برنامج العاشرة مساء" على فضائية "دريم" وهو يأمر الطلاب برفع المطاوي على كل من يتدخل حتى ينجحوا في إهانة وتعرية مدير المدرسة.