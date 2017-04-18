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الأوقاف: منافذ السلع الغذائية الملحقة بالمساجد لا تنتهك حرمات "بيوت الله"

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الأوقاف: منافذ السلع الغذائية الملحقة بالمساجد لا تنتهك حرمات "بيوت الله" الأوقاف: منافذ السلع الغذائية الملحقة بالمساجد لا تنتهك حرمات "بيوت الله"

مصراوي Masrawy

وزارة الاوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة.

وأوضحت الوزارة- في بيان لها الثلاثاء- أن المنافذ المزمع تنفيذها إنما هي في الملحقات التي لا صلة ولا علاقة لها بالمساجد، وإما في مكان مستقل في الفضاءات المجاورة لها.

كان الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، قد أرسل بعض استفسارات من مواطنين، إلى وزارة الأوقاف، حول فتح بعض المنافذ لبيع السلع الغذائية بمحيط أو ملحقات المساجد للتيسير على المواطنين والإسهام في القضاء على أي لون من ألوان الجشع والاستغلال، بما يعد انتهاكا لحرمة المساجد.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن المنافذ لا تهدف إلى الربح، وإنما إلى إتاحة السلع الأساسية من خلال التنسيق مع وزارة وبأسعارها.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أعلن عن فتح منافذ للسلع الغذائية بالملحقات الغير مستغلة بالمساجد، بالتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية.

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