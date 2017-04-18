رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: هدفنا وضع خطة إصلاح شاملة لا تضر بالعاملين

كتب- مصطفى المنشاوي وهاجر حسني:

عقد أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، اليوم الثلاثاء، حيث تم انتخاب الوكيلين وفق المعايير التى حددها القانون وبتوافق أعضاء مجلس الهيئة، وهما إسماعيل الششتاوي و جمال الشاعر.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن القانون الجديد حدد العديد من المهام للهيئة تحتاج الى العمل الدؤوب وتكاتف جميع أبناء الهيئة لإنجازها وأن هناك العديد من التحديات التى تواجهنا وأهمها إعادة بناء وتطوير قطاعات الاتحاد السابق برؤية جديدة ولدينا ثقة كاملة في أبناء الهيئة بأنهم قادرون على مواجهة تلك التحديات.

وأكد أعضاء المجلس أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لوضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التى سيتم العمل من خلالها، حيث أن مجلس الهيئة هو المنوط به وضع اللوائح المنظمة وقواعد العمل وفق القانون، والعمل على خطة إصلاح شاملة وإيجاد الحلول الجذرية لحل المشكلات وبما لايضر بالعاملين بالهيئة ويحافظ على مكتسباتهم .

حضر الاجتماع المستشار خالد محمد محمود حسنين نائب رئيس مجلس الدولة، وفاطمة إبراهيم بدر ممثلا لوزارة المالية، والسيد السيد عزوز ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإسماعيل الشيشتاوي، وريهام السهلي، وعبد الرحمن رشاد، وهبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، وحمدي الكنيسي ممثلا لنقابة الإعلاميين، وجمال الشاعر ممثلا لنقابة الإعلاميين، ودلال فرج ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام. و جمال عنايت، و شكري أبو عميرة.