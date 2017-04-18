بالصور- اجعلي طفلك في الصيف على الموضة بارتداء هذه الألوان

كتبت أسماء حمدي:

مع بداية موسم الصيف يبدأ الاهتمام أولا بملابس الأطفال، والبحث عن موضة هذا العام ليظهر أبنائنا في أرقى اطلالتهم.

موضة صيف 2017 للأطفال وفقا لما ذكره موقع "pouted" يغلب عليها استخدام الألوان الطبيعية مثل الأزرق ، والورد، والبيج،و القهوة والرمل، وايضا استخدام المواد الطبيعية مثل القطن والكتان والحرير والكشمير، والإكسسوار هي إضافات رائعة لاتجاهات الموضة للأطفال لهذا الصيف.

وتتميز موضة 2017 للأطفال بالمزيد من الاكسسوار مثل الدانتيل والشرائط ومطرزات مختلفة، يجعل طفلك أكثر اناقة.